Vaccini: Asm, possibile prenotare quarta dose per over 12

(ANSA) - MATERA, 12 OTT - Gli over 12, che risiedono nel territorio dell'Azienda sanitaria locale di Matera (Asm), potranno sottoporsi alla quarta dose del vaccino anti-covid 19.

Lo ha reso noto la stessa Asm.

''E' stata attivata - è evidenziato nel comunicato - la prenotazione sulla piattaforma di Poste Italiane della quarta dose per la categoria over 12 che ha ricevuto la prima dose da almeno 120 giorni, come indicato dalla circolare del 23 settembre 2022 del Ministero della Salute'' .

L'azienda sanitaria locale, inoltre, ha precisato che l'intervallo minimo di 120 giorni tra la terza e la quarta dose "verrà calcolato in automatico dalla piattaforma di Poste e il calendario delle disponibilità verrà aggiornato mensilmente''.

Al momento è possibile prenotarsi solo per il mese di ottobre.

Successivamente saranno rese note le disponibilità per il mese di novembre. (ANSA).