Covid: in Basilicata 289 positivi e 251 guariti

(ANSA) - POTENZA, 11 OTT - Sono 289 i positivi emersi in Basilicata nella giornata di ieri, dopo l'esame di 1.190 tamponi (molecolari e antigenici): lo ha reso noto la task force regionale sulla pandemia, aggiungendo che sono state registrate anche 251 guarigioni.

Negli ospedali lucani sono ricoverate 28 persone, una delle quali in terapia intensiva, al Madonna delle Grazie di Matera. I lucani attualmente positivi sono 5.161. Il bilancio delle vittime della pandemia è di 948 (ieri non è stato segnalato alcun decesso), mentre finora sono state registrate 176.676 guarigioni. (ANSA).