Energia: Basilicata, per bonus autocertificazioni su Apibas

(ANSA) - POTENZA, 10 OTT - Per ottenere il bonus gas previsto dalla Regione Basilicata, "i cittadini residenti titolari del contatore, limitatamente al consumo ad uso residenziale domestico relativo all'immobile di residenza (anche per affittuari e titolari di comodato d'uso e altro), potranno trasmettere l'autocertificazione esclusivamente tramite Spid accedendo alla pagina apibas.it/bonusgas".

E' la conclusione alla quale si è giunti nel pomeriggio, a Potenza, in una riunione svoltasi nella sede della Regione: "Chi non ha lo Spid - è scritto in una nota dell'ufficio stampa della giunta regionale - potrà trasmettere i documenti richiesti, con una delega del dichiarante in favore di terzi possessori di Spid I documenti richiesti saranno pubblicati nei prossimi giorni sul sito apibas.it/bonusgas". (ANSA).