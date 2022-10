Carabinieri distribuiscono a scuole libro su Dalla Chiesa

(ANSA) - POTENZA, 06 OTT - La consegna simbolica del libro "Le stelle di Dora, le sfide del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa" dalle mani del comandante provinciale di Potenza dei Carabinieri, colonnello Luca D'Amore, a quelle del dirigente dell'Ufficio Scolastico della provincia di Potenza, Debora Infante, ha segnato, stamani a Potenza, il via alla distribuzione in tutti istituti scolastici di secondo grado della provincia.

L'iniziativa è stata promossa dal Comando generale dell'Arma che ha pubblicato il 'graphic novel' dedicato a uno dei simboli italiani della lotta al terrorismo e alla mafia, ucciso a Palermo il 2 settembre 1982, e ha deciso di far conoscere nelle scuole, oltre undici mila in Italia, la storia di Dalla Chiesa e il suo impegno come rappresentante delle istituzioni alla ricerca della legalità. (ANSA).