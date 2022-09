Tumori: a Matera al via la tre giorni di ''Race for the cure''

(ANSA) - MATERA, 30 SET - Donne con prenotazioni per gli esami di screening, studenti delle medie superiori impegnati in incontri informativi sulla prevenzione o impegnati in attività sportive: stamani, a Matera, in piazza della Visitazione, è stato dato il via alla tre giorni di salute, sport e solidarietà della ''Race for the cure'', la manifestazione promossa da Komen Italia per la lotta ai tumori al seno. Al taglio del nastro sono intervenuti gli organizzatori, autorità locali e tra queste anche l'assessora regionale alle infrastrutture, Donatella Merra.

La manifestazione, che offre gratuitamente esami diagnostici di screening per le principali patologie femminili, vedrà domenica 2 ottobre la partecipazione di almeno tremila persone alla corsa amatoriale di cinque chilometri o alla passeggiata di due chilometri. (ANSA).