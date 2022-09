Industria: firmato un piano per futuro ex Firema di Tito

(ANSA) - POTENZA, 26 SET - E' stato firmato oggi, a Potenza, alla presenza dell'assessore regionale alle attività produttive, Alessandro Galella, il piano di reindustrializzazione per la salvaguardia dei livelli occupazionali del sito produttivo inattivo "Ex Firema" di Tito (Potenza): l'accordo definisce i contenuti dell'avviso pubblico da quattro milioni di euro che sarà pubblicato la prossima settimana. Lo ha reso noto l'ufficio stampa della giunta regionale.

"Dopo numerosi contatti avuti sul territorio con diversi imprenditori - ha detto Galella - sono fiducioso che si possa risolvere questa vecchissima vertenza salvaguardando i lavoratori e le loro famiglie". I progetti dovranno prevedere una ricollocazione dei 36 lavoratori dell'azienda, che oggi si chiama Tfa.

"Un altro importante tassello nella complessa vicenda di chi per anni ha disatteso tutti i piani industriali - hanno dichiarato Fiom, Fim e Uilm Basilicata - mettendo non solo in discussione la strategicità dello storico stabilimento lucano, che operava nel settore ferroviario, ma di fatto chiudendolo al 31 dicembre 2022".

"Entro dicembre i lavoratori saranno chiamati a dover decidere sul proprio futuro - hanno concluso le sigle sindacali - e dunque l'accordo rappresenta non solo una opportunità di ricollocazione ma anche per creare nuovo lavoro in Basilicata".

