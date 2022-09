Un Crocifisso restaurato alla via Lucis nei rioni Sassi

(ANSA) - MATERA, 17 SET - Il Crocifisso ligneo del XVII secolo, restaurato grazie a una sottoscrizione popolare e alla cooperativa ''Oltre l'Arte'', segnerà il percorso di fede, nei rioni Sassi, per la ''Via Lucis'' che si svolgerà il 22 settembre a Matera, in occasione del congresso eucaristico nazionale in programma dal 22 al 25 settembre. Lo ha reso noto l'Arcivescovo della Diocesi di Matera-Irsina, Giuseppe Antonio Caiazzo, nel corso delle presentazione dell'opera restaurata da Pino Schiavone. (ANSA).