Università: corso Scienze geologiche ambientali all'Unibas

(ANSA) - POTENZA, 26 AGO - L'Università degli studi della Basilicata ha attivato un nuovo corso di laurea triennale, in Scienze Geologiche Ambientali, che prenderà inizio per l'anno accademico 2022-23: lo ha reso noto l'ufficio stampa dell'ateneo lucano.

"La nuova laurea triennale, oltre a fornire una solida preparazione di base nelle scienze della terra - è scritto nella nota - prevede anche l'acquisizione delle competenze adatte all'applicazione delle geoscienze a tematiche di tipo ambientale. Il territorio della Basilicata, diffusamente interessato dal dissesto idrogeologico, soggetto a un elevato rischio sismico e ricco di importanti risorse naturali, richiede il costante intervento del geologo e può essere considerato un vero e proprio laboratorio naturale, adatto allo svolgimento di esercitazioni sul terreno in diversi campi".

"La naturale prosecuzione della laurea triennale - ha concluso l'Ateneo - è la Laurea Magistrale in geologia, ambiente e rischi, recentemente attivata nell'Università della Basilicata". (ANSA).