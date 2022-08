Covid: in Basilicata 353 nuovi positivi ma nessuna vittima

(ANSA) - POTENZA, 25 AGO - Sono 353 i nuovi positivi in Basilicata, dopo l'esame di 1.146 tamponi: lo ha reso noto la task force regionale. Non vi sono state altre vittime del covid-19.

I ricoverati sono passati da 38 a 43 e due di loro sono curati in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trovano 7.526 persone. Ieri si sono registrati 338 nuovi guariti. (ANSA).