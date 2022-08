Europei nuoto: per Domenico Acerenza un giorno di gloria

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - Domenico Acerenza vince la medaglia d'oro nella 10km in acque libere agli Europei di nuoto di Roma, oggi in scena a Ostia. Ieri aveva vinto l'argento nella 5km.

"Strepitoso" lo ha definito il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. Complimenti ad Acerenza anche dal Sottosegretario agli esteri, Enzo Amendola, candidato in Basilicata alle elezioni del 25 settembre. (ANSA).