Calcio: un altro difensore al Potenza, ecco Gyamfi

(ANSA) - POTENZA, 22 LUG - Il Potenza Calcio (serie C) - in una nota diffusa dall'ufficio stampa - ha annunciato "di aver acquisito le prestazioni (contratto fino al 30 giugno 2024) di Bright Gyamfi, terzino destro-difensore centrale, nell'ultima stagione in forza al Benevento (serie B)".

Nato ad Accra (Ghana) il 20 gennaio 1996, "il calciatore è maturato nelle giovanili dell'Inter con cui ha ottenuto la vittoria della Coppa Italia Primavera e del Torneo internazionale di Viareggio. L'arrivo nel professionismo con la maglia del Benevento, dove ha vissuto il salto di categoria ottenendo rispettivamente 40 presenze in serie B e nove in serie A. In cadetteria altra esperienza nella Reggiana (25 presenze)".

E domenica 24 luglio, alle ore 17, nel ritiro di Rifreddo di Pignola (Potenza), a pochi chilometri dal capoluogo lucano "si terrà il primo test interno con due tempi da 30 minuti. Stampa e tifosi potranno assistere dalla tribuna a ridosso della struttura". (ANSA).