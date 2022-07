Calcio: Serie C; Laaribi nuovo centrocampista del Potenza

(ANSA) - POTENZA, 16 LUG - Il Potenza (Serie C) ha ingaggiato, fino al 30 giugno 2023, il centrocampista Mohamed Laaribi, nella passata stagione "protagonista dell'arrivo in Serie C del Novara".

Laaribi è nato ad Agadir, in Marocco, nel 1993, e ha cominciato la sua carriera nel Roccella (Serie D). "Fra i professionisti ha giocato con Rende, Casertana e Vibonese. In Serie C ha maturato complessivamente 107 presenze. La scorsa stagione in Serie D a Lamezia (girone I) e Novara (girone A)", ha reso noto la società rossoblù potentina.

Ieri sera il Potenza aveva annunciato l'ingaggio, fino al 30 giugno 2024, dell'attaccante esterno Michele Claudio Emmausso, nella passata stagione in forza al Campobasso (Serie C).

Emmausso ha accumulato finora 131 presenze in Serie C. (ANSA).