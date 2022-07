Il Papa ad Assisi e Matera il 24 e 25 settembre

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - Il Papa sarà ad Assisi e a Matera, rispettivamente il 24 e il 25 settembre, per partecipare a due differenti eventi. Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede.

In Umbria sarà occasione dell'incontro "Economy of Francesco", mentre in Basilicata chiuderà il 27/mo Congresso Eucaristico Nazionale. (ANSA).