Arriva la Pimpa: la guida di Matera per bambini

(ANSA) - MATERA, 08 LUG - Con la ''Pimpa'', la cagnetta a pois disegnata da Altan, e simbolo dei bambini viaggiatori, alla scoperta di Matera con la ''Guida'' e con i laboratori legati a tradizioni, storia e ambiente. E' il percorso ''Pimpa va a Matera", presentato oggi nel corso di una conferenza stampa dal sindaco Domenico Bennardi, dalla direttrice del Museo nazionale di Matera. Annamaria Mauro e dalla editrice Maria Teresa Panini della Franco Cosimo Panini editore di Modena, che ha realizzato la guida della città ''Pimpa va a Matera'' dedicata ai bambini.

Il lavoro, il primo dedicato a una città del Mezzogiorno, attraverso disegni e simboli del territorio come la Balena ''Giuliana''- in corso di restauro al Museo - è l'occasione per la cagnolina Pimpa e per i bambini di partire alla scoperta della città, con racconti, giochi da fare sulla guida, attività all'aperto, giochi con gli adesivi e figure da staccare e un gioco dell'oca portatile. (ANSA).