Covid: in Basilicata 709 nuovi positivi e un'altra vittima

(ANSA) - POTENZA, 02 LUG - Settecentonove positivi sono emersi in Basilicata, nelle ultime 24 ore, dall'esame di 1.888 tamponi: lo ha reso noto la task force regionale, che ha registrato anche un'altra vittima del covid-19.

Negli ospedali sono ricoverate 56 persone, una delle quali è in terapia intensiva. In un giorno sono guarite 343 persone: in isolamento domiciliare ve ne sono 8.840. (ANSA).