Turismo. troppe richieste, "Volo dell'Angelo" aprirà prima

(ANSA) - POTENZA, 25 GIU - Per far fronte alle "numerose richieste dei turisti che chiedono di volare tutti i giorni e non solo nel fine settimane", il "Volo dell'Angelo" tra le Dolomiti Lucane avvierà "l'apertura giornaliera infrasettimanale" il 9 luglio e non più il 16.

Lo ha annunciato il consorzio che gestisce l'impianto, che congiunge Castelmezzano a Pietrapertosa (Potenza), sottolineando che "la libertà ritrovata post pandemia fa crescere la voglia di stare all'aria aperta e di godere di attività che regalano pura adrenalina e ricarica naturale". Di conseguenza, dal 9 luglio "si potrà volare tutti i giorni di luglio e settembre, escluso il mercoledì (giornata di chiusura degli impianti) e in agosto no stop (per il calendario fino al 9 novembre è sempre bene consultare il sito". L'amministrazione unico del consorzio, Donatello Caivano, si è detto "soddisfatto di questo inizio di stagione con sprint. La stagione - ha aggiunto - è partita con crescente entusiasmo. Abbiamo già oltre mille prenotazione per i mesi di luglio e agosto e cominciano a tornare gli stranieri: da Inghilterra, Svizzera, Francia, ma anche qualcuno dall'America".

