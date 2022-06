A Potenza il convegno "Dall'alba della nuova Italia all'Unità"

(ANSA) - POTENZA, 24 GIU - "È fondamentale che si riprendano dei percorsi di riflessione sulla storia del passato. Questo, che viene finalizzato al periodo di preparazione al Risorgimento, è di particolare importanza. Occorre che la ricerca non si fermi mai, e si ponga sempre di più con rigore i problemi metodologici che devono rendere credibile e di valenza scientifica la ricerca stessa". Lo ha detto stamani, nell'aula magna della sede dell'Unibas del rione Francioso, a Potenza, il consigliere del Ministero della Cultura, Giampaolo D'Andrea, a margine del suo intervento, durante il convegno nazionale di studi dal titolo, "1799-1861 dall'alba della nuova Italia all'Unità: progettualità e azioni politiche al Sud".

"Il progetto di ricerca" che è stato presentato in una due giorni di dibattito cominciata ieri, e che ha coinvolto oltre 20 relatori tra professori e studiosi, ha visto impegnati "gli Istituti di storia patria dell'Italia meridionale, in collaborazione con la giunta centrale per gli studi storici", ha sottolineato l'organizzatore, il presidente della Deputazione lucana di Storia Patria, il professor Antonio Lerra. (ANSA).