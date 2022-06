Europei di scherma: Palumbo d'oro nel fioretto a squadre donne

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - L'Italia ha vinto la medaglia d'oro nel fioretto femminile agli Europei di Antalya, in Turchia, battendo in finale 45-25 la Francia. Le azzurre Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e la potentina Francesca Palumbo hanno così conquistato la decima medaglia per la spedizione italiana nei campionati continentali, il secondo oro.

L'Italia è arrivata in finale battendo 45-20 la Romania e quindi regolando in semifinale per 45-23 la Germania, che ha preso poi medaglia di bronzo battendo la Polonia per 45-31.

(ANSA).