Sanità: confermato Irccs per il Crob di Rionero

(ANSA) - POTENZA, 17 GIU - Il Ministero della Salute ha confermato il riconoscimento come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) per la disciplina di Oncologia al Centro di riferimento oncologico della Basilicata (Crob) di Rionero in Vulture.

Lo ha reso noto l'ufficio stampa della giunta lucana specificando che "la conferma è contenuta nel decreto ministeriale del 9 giugno scorso, in corso di registrazione, in base a quanto verificato dalla commissione di valutazione durante la site visit. La commissione ha ritenuto soddisfatte le condizioni per la conferma della qualifica di Irccs". (ANSA).