A Matera lavori per il sito archeologico di Porta Pistola

(ANSA) - MATERA, 17 GIU - Comune di Matera e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata lavoreranno per il completamento e la prosecuzione degli scavi e la fruizione al pubblico del sito archeologico di ''Porta Pistola'', in via Madonna delle Virtù, nei rioni Sassi.

Lo hanno reso noto il sindaco, Domenico Bennardi, e la Soprintendente regionale, Luigina Tomay, nel corso di una conferenza a cui hanno partecipato anche Francesca Carinci, funzionario archeologo responsabile di zona, e l'archeologa Isabella Marchetta che sta seguendo i lavori. (ANSA).