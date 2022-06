Motori: "Ruote nella Storia" di Aci nel borgo di Muro Lucano

(ANSA) - POTENZA, 16 GIU - "Ruote nella Storia" arriva in Basilicata, nel borgo di Muro Lucano, in provincia di Potenza: il 18 giugno farà tappa la manifestazione organizzata da ACI Storico e A.C. Potenza dedicata ai possessori di auto d'epoca.

Nel corso della giornata è prevista una visita guidata al Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano.

Possono partecipare al Raduno "Ruote nella Storia" di Muro Lucano tutte le vetture storiche immatricolate fino al 31/12/1990, in regola con la revisione e regolarmente assicurate. Non saranno ammesse le auto con targa prova. Le schede di iscrizione, debitamente compilate, dovranno essere inviate entro oggi. Ammessi alla partecipazione i primi 50 equipaggi iscritti. (ANSA).