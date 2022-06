Dopo 16 edizioni Matera perde il "Women's fiction festival"

(ANSA) - MATERA, 14 GIU - Dopo aver "favorito la valorizzazione della letteratura femminile, facendo di Matera per 16 edizioni il punto di riferimento e di incontro internazionale tra scrittrici, editori, agenti letterari e il coinvolgimento della scuola", il Women's fiction festival cessa l'attività anche a causa di risorse economiche inadeguate.

"Nonostante - ha detto Mariateresa Cascino, presidente del consiglio direttivo dell'associazione Matera Letteratura - le importanti sponsorizzazioni private e l'autosostenibilità, dobbiamo ammettere che non esistono più le condizioni per programmare in tempi certi e con standard progettuali elevati un appuntamento nazionale che deve garantire qualità ai partner, agli ospiti e al pubblico. Sono stati anni bellissimi e ricchissimi - ha continuato - in cui abbiamo fatto piccoli miracoli con poche risorse e avuto l'onore di sviluppare a Matera una formula culturale innovativa, con ospiti e partecipanti provenienti da diversi Paesi del mondo. Abbiamo creato opportunità professionali, relazionali e culturali: è questo il maggior successo e la più grande soddisfazione che ci lasciamo alle spalle". (ANSA).