Covid: in Basilicata 189 nuovi positivi e nessuna vittima

(ANSA) - POTENZA, 08 GIU - Sono 189 i nuovi positivi in Basilicata, emersi dall'esame di 754 tamponi: i due dati sono contenuti nel bollettino della task force regionale. Negli ospedali sono ricoverate 43 persone e nessuna di loro è in terapia intensiva: inoltre, anche oggi non si sono registrate altre vittime del covid-19. In una giornata sono guarite altre 354 persone: in isolamento domiciliare si trovano 15.261 persone. (ANSA).