Bardi: "Basilicata vuole essere regione 'Green Hub' d'Italia"

(ANSA) - POTENZA, 08 GIU - "Siamo stati la regione del petrolio, del gas, dell'eolico e ora vogliamo diventare la terra dell'idrogeno, anche in vista della transizione energetica e dell'emancipazione dalle fonti fossili". Lo ha detto - attraverso l'ufficio stampa della Giunta lucana - il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, a margine dell'incontro a Palazzo Chigi con il premier Mario Draghi e altri governatori.

L'obiettivo della Basilicata "è puntare ad essere la regione 'Green Hub' di Italia ma soprattutto - ha sottolineato Bardi - a dare benefici concreti a tutti i lucani".

"Siamo soddisfatti di poter annunciare formalmente che - ha continuato il governatore lucano - la Basilicata è tra le cinque regioni scelte dal Governo per presentare i progetti bandiera per quanto riguarda le Hydrogen Valleys. Insieme agli altri colleghi presidenti di Regione, siamo stati ricevuti dal premier Draghi, che ringrazio, per la firma dell'accordo e per iniziare un nuovo percorso di sostenibilità e diversificazione che sarà cruciale per il futuro della nostra regione". (ANSA).