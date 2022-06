Incendi: riunione a Potenza, sollecitata intesa Regione-Vvf

(ANSA) - POTENZA, 07 GIU - La convenzione tra Regione Basilicata e Direzione regionale dei Vigili del fuoco dovrebbe essere firmata entro il 15 giugno "per consentire l'attivazione del dispositivo potenziato dei Vigili del fuoco a partire dal successivo 20 giugno": è l'auspicio espresso oggi, a Potenza, durante una riunione per il coordinamento delle attività contro gli incendi estivi, presieduta dal prefetto del capoluogo, Michele Campanaro.

Il prefetto ha annunciato l'invio ai sindaci di "uno specifico atto d'indirizzo affinché pongano in essere le misure necessarie ad assicurare la più efficace e tempestiva risposta al fenomeno, in prossimità delle zone abitate". Una "analoga sensibilizzazione" sarà inviata ai gestori di autostrade, strade statali e provinciali e reti ferroviarie affinché "vengano assicurati interventi periodici di manutenzione, con la pulizia e la rimozione della vegetazione erbacea a bordo di strade e reti ferroviarie". (ANSA).