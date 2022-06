Covid: in Basilicata 96 nuovi positivi e nessuna vittima

(ANSA) - POTENZA, 06 GIU - Novantasei dei 462 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: è quanto emerge dal bollettino della task force regionale, che non registra altre vittime del covid-19.

Negli ospedali sono ricoverate 48 persone: nessuna di loro è in terapia intensiva. Vi sono state altre 184 guarigioni. In isolamento domiciliare si trovano 17.440 persone, (ANSA).