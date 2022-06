Garavaglia: "L'Italia sfrutti meglio il cicloturismo"

(ANSA) - POTENZA, 04 GIU - "L'Italia è un Paese bellissimo e ha una potenzialità da sfruttare ancora in maniera migliore: quella del cicloturismo": lo ha detto, a Craco (Matera), il Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, rispondendo ai giornalisti a margine di un'iniziativa organizzata per l'Oscar del cicloturismo.

"In Germania - ha ricordato Garavaglia, in sella a una bici - il cicloturismo vale 20 miliardi di euro, in Italia solo cinque.

Noi, pur avendo paesaggi fantastici e un clima fantastico che consente di andare in bicicletta tutto l'anno, abbiamo ancora la possibilità di sviluppare molto questo settore". (ANSA).