Covid: in Basilicata 116 nuovi positivi e un'altra vittima

(ANSA) - POTENZA, 03 GIU - Sono 116 i nuovi positivi in Basilicata dopo l'esame di 494 tamponi, oltre 300 in meno rispetto a quelli analizzati ieri: le cifre sono contenute nel bollettino della task force regionale, che registra un'altra vittima del covid.

I ricoverati negli ospedali sono 54 ma, per il terzo giorno consecutivo, le terapie intensive sono rimaste vuote. Sono guarite altre 137 persone: 18.689 sono invece in isolamento domiciliare. (ANSA).