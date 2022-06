Covid: in Basilicata 135 nuovi positivi e un'altra vittima

(ANSA) - POTENZA, 02 GIU - Centotrentacinque dei 799 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: sono i dati riportati nel bollettino della task force regionale, che registra un'altra vittima del covid-19.

Le persone ricoverate negli ospedali sono 54 rispetto alle 57 di ieri: per il secondo giorno consecutivo, nessuno è curato in terapia intensiva. In isolamento domiciliare vi sono 18.930 persone: altre 238 hanno superato la malattia. (ANSA).