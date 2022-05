Polizia: Trombetta confermato segretario Siulp Potenza

(ANSA) - POTENZA, 27 MAG - Al termine del nono congresso provinciale di Potenza del Siulp (Sindacato italiano unitario lavoratori Polizia), all'unanimità Giuseppe Trombetta è stato confermato segretario. Eletto anche il quadro direttivo, che sarà composto da Pasqualino Manzella, Antonio Labanca, Donato Potenza e Rocco Lasaponara.

"Insieme per la sicurezza a tutela dei cittadini e salvaguardia della categoria" è stato lo slogan scelto per il congresso, durante il quale Trombetta, in servizio alla Questura di Potenza, "ha denunciato - è specificato in un comunicato diffuso dal Siulp - la perdurante situazione deficitaria dell'organico delle forze dell'ordine, causa di una generale difficoltà nella gestione dei servizi quotidiani e soprattutto sul controllo del territorio, servizio di essenziale importanza".

Il dirigente sindacale ha inoltre "ribadito la necessità di un potenziamento dell'organico per tutti gli uffici della provincia" e "ha chiesto particolare attenzione all'utilizzo dei fondi del Pnrr da investire in digitalizzazione ma senza perdere di vista il fattore 'risorse umane'. Il Siulp, principale organo di rappresentanza dei poliziotti dal 2006 - è sottolineato nella nota - reclama da anni la tutela dei poliziotti dalle aggressioni in servizio, con strumenti normativi adeguati e pene certe per gli autori". (ANSA).