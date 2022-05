Truffe agli anziani, a Matera la Polizia arresta due persone

(ANSA) - MATERA, 23 MAG - Accusati di truffa ai danni di persone anziane, a Matera, due uomini - uno di 52 anni e l'altro di 31, entrambi di Napoli - sono stati arrestati in flagranza di reato dalla Polizia.

Secondo gli investigatori, i due, con la complicità di una terza persona, avevano messo in piedi una truffa a un'anziana, con l'ormai noto metodo del "nipote che ha bisogno di soldi", per far consegnare del denaro a un "corriere", ma sono stati scoperti e arrestati. Per i due napoletani, il questore di Matera ha emesso anche il foglio di via obbligatorio dalla Città dei Sassi. (ANSA).