Incidente stradale sulla ss Appia, un morto a Matera

(ANSA) - MATERA, 23 MAG - Un uomo di 79 anni è morto e un'altra persona è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto, per cause in fase di accertamento, a Matera, sulla strada statale 7 Appia. Secondo quanto si è appreso, l'uomo era alla guida di una Fiat 500 L, che si è scontrata con un autocarro, il cui conducente è rimasto ferito in maniera lieve.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, Vigili del Fuoco, Polizia stradale e Anas che hanno operato per deviare il traffico su strade secondarie. (ANSA).