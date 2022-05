Falcone: il ricordo a Vietri sotto il murale della legalità

(ANSA) - POTENZA, 23 MAG - Una iniziativa che è cominciata sotto il grande murale "Siamo vivi", dell'artista Antonio Perrotta, che raffigura l'iconica immagine dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino mentre parlano, che si è conclusa con la piantumandone di un ficus, lo stesso albero che a Palermo è stato piantato sotto l'abitazione del giudice Falcone: sono state alcune delle iniziative che l'amministrazione comunale di Vietri di Potenza (Potenza) ha organizzato per celebrare la "Giornata della legalità".

Alla manifestazione hanno partecipato il sindaco di Vietri, Christian Giordano, don Marcello Cozzi di "Libera", il senatore del Movimento 5 stelle, Arnaldo Lomuti, il viceprefetto di Potenza, Ester Fedullo, e alcuni studenti che hanno mostrato "dei lavori che hanno fatto, e hanno letto alcuni pensieri e cantato, contro ogni mafia e per la legalità", è scritto in una nota dell'ufficio stampa del Comune.

"La legalità - ha detto il sindaco - è un tema culturale e solo attraverso il coinvolgimento e la sensibilizzazione delle nuove generazioni potremo ambire ad una reale diffusione della cultura della legalità". A margine della cerimonia, i partecipanti hanno fatto un "tour" dei quattro murales che sono stati realizzati a Vietri, nell'ambito del progetto "I muri della legalità". (ANSA).