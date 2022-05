Falcone: a Potenza giovani in "Marcia" per la legalità

(ANSA) - POTENZA, 23 MAG - Sono stati 90 i giovani in "Marcia" stamani per le vie di Potenza che, con canti e striscioni, in occasione del trentesimo anniversario della strage di Capaci (Palermo). Hanno portato un messaggio di legalità e di contrasto alle mafie fino al Palazzo di giustizia del capoluogo di regione lucano, dove hanno incontrato alcuni magistrati per discutere e riflettere "su quei tragici fatti che portarono alla morte del giudice Giovanni Falcone, al fine di non dimenticare il sacrificio di chi ha perso la vita per liberare l'Italia dal ricatto criminale".

La "Marcia della legalità contro le mafie", è stata organizzata dall'Unicef Basilicata con la collaborazione della sezione di Potenza dell'Associazione nazionale magistrati, a 30 anni dal 23 maggio 1992, giorno dell'attentato mafioso in cui persero la vita, con Falcone, la moglie e magistrato Francesca Morvillo, e gli agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. (ANSA).