Pallavolo: celebrazione per impresa 30 anni fa Pvf Matera

(ANSA) - MATERA, 21 MAG - Matera celebrerà i successi della Pallavolo femminile Matera (Pvf), a 30 anni dalla vittoria del primo scudetto in serie A, con un gran gala al PalaSassi il 25 giugno e con la proiezione di un documentario su quella grande stagione il giorno successivo, al cinema comunale ''Gerardo Guerrieri''.

Lo si è appreso oggi nel corso di una conferenza stampa in municipio, con la partecipazione del sindaco Domenico Bennardi, degli assessori alla cultura Tiziana D'Oppido, allo sport, Valeria Piscopiello, del giornalista Sergio Palomba e del regista Vito Cea, autori del filmato e a distanza delle ex giocatrici Giseli Gavio e Consuelo Mangifesta. All'evento, denominato ''Pvf 30'' parteciperanno gran parte delle ex atlete, dirigenti, l'ex tecnico della squadra biancoverde, Giorgio Barbieri, e rappresentanti della Lega nazionale di pallavolo femminile.

Per l'occasione saranno esposti i trofei vinti dalla squadra.

Il primo scudetto giunse nella città dei Sassi il 16 maggio 1992, interrompendo l'egemonia decennale del Ravenna. Facevano parte di quella formazione Consuelo Mangifesta, Prikeba Phipps, Annamaria Marasi, Krisztina Fekete, Nada Zrilic, Giseli Gavio, Barbara Leoni, Antonella Cataldo e Paola Franco. Nella stagione 1992-1993 le biancoverdi, guidate ancora da Barbieri, vinsero il grande slam: le lucane riuscirono nell'impresa di centrare campionato, Coppa Italia, Coppa dei Campioni e l'appena istituita Supercoppa europea. La Pvf Matera, fondata nel 1976 e sciolta nel 2013, tra il 1991 e il 1996 vinse quattro scudetti, tre Coppe Italia, due Coppe dei Campioni, due Coppe Cev e una Supercoppa europea. (ANSA).