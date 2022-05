Incendi Scanzano: Bardi, "porto solidarietà e vicinanza"

(ANSA) - POTENZA, 21 MAG - "La solidarietà e la vicinanza della Regione Basilicata e dei lucani tutti agli imprenditori che hanno subito queste azioni criminali" è stata espressa oggi, a Scanzano Jonico (Matera), dal presidente della Regione, Vito Bardi, che ha incontrato i titolari degli stabilimenti balneari danneggiati nei giorni scorsi da incendi dolosi.

"Ovviamente - ha aggiunto Bardi - non basta la presenza, ma dobbiamo aspettare il dissequestro delle aree per poter offrire un aiuto concreto, anche insieme al commissario prefettizio di Scanzano Jonico e alla prefettura. Le forze dell'ordine stanno facendo un grande lavoro in un territorio difficile, ma adesso serve lo sforzo di tutti per aiutare questi imprenditori e anche i tanti lavoratori di queste realtà pesantemente danneggiate. La Regione è pronta a dare tutto il sostegno concreto che serve.

Difendere chi lavora, produce e crea lavoro è sempre un dovere", ha concluso Bardi. (ANSA).