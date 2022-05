Unibas: si è insediato il Comitato d'indirizzo per Medicina

(ANSA) - POTENZA, 20 MAG - All'Università degli Studi della Basilicata si è insediato il Comitato d'indirizzo per la consultazione delle parti interessate al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, attivo dallo scorso autunno, Lo ha reso noto l'ufficio stampa dell'Ateneo, specificando che "la costituzione del Comitato rappresenta un passo estremamente significativo per il corso di studi, dopo l'inizio delle lezioni, avvenuto lo scorso ottobre. I rapporti tra il corso di studi e tutti gli interlocutori della società interessati al futuro medico - gli studenti e le loro famiglie, ma anche le aziende sanitarie e le istituzioni locali e nazionali, scientifiche e professionali - sono fondamentali - è scritto nel comunicato - sia per definire al meglio la figura professionale necessaria alla collettività, sia per analizzare approfonditamente il rapporto tra gli obiettivi della sua formazione e il percorso di studi realizzato dall'Ateneo. Tutto ciò è necessario per sviluppare in "qualità" il corso di studi in modo da garantire all'intera società la capacità dell'università di offrire un percorso didattico di alto livello, efficace nella formazione e aggiornato nei contenuti".

"Sono estremamente soddisfatto di quest'ultimo ulteriore passaggio istituzionale - ha detto il Rettore dell'Università della Basilicata, Ignazio Marcello Mancini - finalizzato a garantire, a tutti gli studenti di Medicina e alle relative famiglie, un solido e moderno corso di studi che consentirà loro di raggiungere i propri sogni e, contemporaneamente, ad assicurare al territorio lucano e alle istituzioni sanitarie il costante e convinto supporto dell'Ateneo per costruire assieme nuove opportunità di crescita della ricerca scientifica in ambito medico e del sistema sanitario a servizio della collettività". (ANSA).