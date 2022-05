Rapine e atti incendiari nel Vulture-Melfese, quattro arresti

(ANSA) - POTENZA, 20 MAG - Nell'ambito di un'indagine su rapine e atti incendiari commessi negli scorsi mesi nel Vulture-Melfese e nell'Alto Bradano, quattro persone sono state arrestate (due in carcere e due ai domiciliari) dai Carabinieri della Compagnia di Venosa (Potenza), in esecuzione dei provvedimenti emessi dal gip di Potenza su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo lucano.

Sequestrata anche una pistola scacciacani usata per le rapine.

(ANSA).