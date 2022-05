Covid: Gimbe, in una settimana in calo positivi e nuovi casi

(ANSA) - POTENZA, 19 MAG - In Basilicata, "nella settimana dall'11 al 17 maggio si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100 mila abitanti (5.310) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-21,6 per cento) rispetto alla settimana precedente": sono i dati della rilevazione effettuata dalla Fondazione Gimbe sull'andamento della pandemia: "Sopra media nazionale i posti letto in area medica (20,6 per cento) mentre sono sotto media nazionale i posti letto in terapia intensiva (2,5 per cento) occupati da pazienti Covid-19".

La Fondazione, inoltre, ha rilevato che "la percentuale di popolazione over cinque anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 7,3 per cento (media Italia sette per cento) a cui aggiungere la popolazione over cinque anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da Covid-19 da meno di 180 giorni, pari al 3,4 per cento; la percentuale di popolazione over cinque anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 4,7 per cento (media Italia 7,1 per cento) a cui aggiungere la popolazione over cinque anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell'immediato, pari al 11,3 per cento; il tasso di copertura vaccinale con quarta dose (persone immunocompromesse) è del 6,9 per cento (media Italia 25,8 per cento). Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose (over 80, ospiti Rsa e fragili fascia 60-79) è del 3,9 per cento (media Italia 11,5 per cento). La popolazione fra cinque e undici anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari 44,3 per cento (media Italia 34,5 per cento) a cui aggiungere un ulteriore 4,9 per cento (media Italia 3,5 per cento) solo con prima dose. L'elenco dei nuovi casi per 100 mila abitanti dell'ultima settimana suddivisi per provincia: Potenza 478 (-20,8 per cento rispetto alla settimana precedente); Matera 431 (-23,1 per cento rispetto alla settimana precedente)". (ANSA).