Frase sessista: inizia la "staffetta silenziosa" della Crpo

(ANSA) - POTENZA, 17 MAG - Sono sei le consigliere regionali di parità della Basilicata che hanno dato il via alla loro "protesta silenziosa" con una staffetta che, da oggi, continuerà per tutte le prossime riunioni del consiglio regionale, finché "non sarà aperto un dibattito istituzionale con il consiglio per parlare di rispetto, linguaggio e rappresentanza di genere".

La mobilitazione è iniziata dopo che nella seduta consiliare dello scorso 2 maggio, il consigliere di Fratelli d'Italia, Rocco Leone, aveva pronunciato una frase sessista diretta all'assessore regionale alle infrastrutture, Donatella Merra (Lega).

Dopo una serie di iniziative di protesta per chiedere le dimissioni di Leone, e dopo che lo stesso consigliere il 3 maggio si era autosospeso dall'incarico, il 10 maggio scorso la commissione ha convocato una conferenza stampa durante la quale ha annunciato di "aver chiesto al presidente del consiglio regionale, Carmine Cicala, di convocare una seduta straordinaria del consiglio regionale a cui sia invitata a partecipare la commissione per avviare un dibattito sulla vicenda".

Dopo il diniego alla richiesta, la commissione aveva annunciato la loro presenza "negli spazi dedicati al pubblico, attraverso una staffetta, alle sedute dei prossimi consigli regionali" che è cominciata oggi. (ANSA).