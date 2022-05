Bardi: "Basilicata prima in export alimentare"

(ANSA) - POTENZA, 05 MAG - Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha definito "ottime notizie per il settore Food made in Basilicata" i dati contenuti in uno "studio elaborato e pubblicato da Confartigianato Imprese", secondo cui "la Basilicata risulta nettamente al primo posto in Italia, con un +62 per cento, nella graduatoria nazionale relativa alla dinamica 2019 (pre pandemia) - 2021 dell'export alimentare per regione". (ANSA).