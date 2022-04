Covid: in Basilicata 663 nuovi positivi ma nessuna vittima

(ANSA) - POTENZA, 30 APR - Sono 663 i nuovi positivi in Basilicata, emersi dall'esame di 2.823 tamponi: lo ha reso noto la task force regionale, nel bollettino sull'andamento della pandemia, che non registra altre vittime.

In ospedale sono ricoverate 104 persone ma nessuna di loro è in terapia intensiva (per il quarto giorno consecutivo). In isolamento domiciliare si trovano 29.506 persone e si registrano 469 guariti. Ieri sono state effettuate 255 vaccinazioni: le persone che hanno ricevuto la prima dose sono 468.122 (84,6 per cento), quelle che hanno avuto anche la seconda sono 441.766 (79,8 per cento), mentre quelle che hanno ricevuto anche la terza sono 355.501 (64,3 per cento). (ANSA).