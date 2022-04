A Matera 'Amabili Confini' sul tema del 'Respiro'

(ANSA) - MATERA, 29 APR - Con una anteprima dello scrittore Enrico Terrinoni, fissata per il 5 maggio al Museo archeologico Ridola, prenderà il via a Matera la settima edizione della rassegna ''Amabili confini'', con incontri di rigenerazione sociale delle periferie mediante la narrazione.

La manifestazione, ideata da Francesco Mongiello, è incentrata sul tema del ''Respiro'' e prevede cinque incontri, dal 19 maggio al 16 giugno. Ospiterà gli scrittori Pierpaolo Vettori, Fabio Bacà, Domitilla Pirro, Nadeesha Uyangoda, Giorgia Tribuiani, che incontreranno singolarmente in una delle cinque macro-aree in cui la città di Matera è stata virtualmente suddivisa. (ANSA).