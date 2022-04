Regione: vincitori concorsi assunti nel 2022 e nel 2023

(ANSA) - POTENZA, 28 APR - "I vincitori dei concorsi regionali potranno essere assunti già negli anni 2022 e 2023 non appena saranno ultimate le procedure concorsuali sulla base del piano dei fabbisogni e delle capacità di assunzione relative ai singoli anni": lo ha precisato, in una dichiarazione diffusa dall'ufficio stampa, la presidenza della giunta regionale della Basilicata.

"La questione relativa alla spesa del personale delle ex comunità montane, di cui negli anni passati non si è tenuto conto in virtù della legge regionale, approvata nella scorsa consiliatura - è scritto nel comunicato - era nota alla Regione prima che venissero banditi i concorsi. La Regione, infatti, aveva ricalcolato la spesa complessiva del personale - in cui era ovviamente già compresa quella degli stabilizzati - includendovi anche la spesa relativa al personale delle ex comunità montane, dandone comunicazione alla Corte dei Conti che aveva riassunto il giudizio per la parifica del bilancio relativo all'anno 2018 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale". (ANSA).