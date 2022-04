A Matera in un locale ha quasi 400 gr di eroina: arrestato

(ANSA) - MATERA, 26 APR - Un uomo di 31 anni è stato arrestato dalla Polizia, a Matera, dopo la scoperta, in un locale di sua proprietà, di oltre 382 grammi di eroina e altre sostanze. Alla scoperta della droga si è giunti dopo che l'uomo aveva dato ad un tossicodipendente un flacone di metadone.

Durante la perquisizione domiciliare, sono intervenuti i Vigili del fuoco per forzare la portare di un deposito che l'uomo si era rifiutato di aprire spontaneamente. La Polizia ha trovato oltre 382 grammi di eroina, 41,5 di cocaina, quasi un grammi di marijuana e mezzo grammo di crack, oltre a materiale per preparare le dosi e 1.590 euro in contanti. (ANSA).