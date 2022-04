Turismo: Apt Basilicata, "soddisfatti" per bilancio alla Bit

(ANSA) - POTENZA, 13 APR - Il direttore generale dell'Apt Basilicata, Antonio Nicoletti ha detto di essere "soddisfatto" per la partecipazione della Basilicata alla Borsa internazionale del turismo di Milano, in una edizione che ha definito "molto speciale". Nicoletti ha spiegato come le due iniziative per il rilancio del settore turismo lucano, "Parti Basilicata" e "Ambiente Basilicata", che sono state presentate nel capoluogo lombardo, "hanno rappresentato ì in modo ampio e autorevole l'offerta turistica sia in termini di spazi e allestimenti, sia in termini di contenuti. Dentro il nostro stand - ha aggiunto - abbiamo anche organizzato una serie di conferenze stampa che hanno avuto notevole riscontro".

Tra queste - è scritto in una nota dell'Apt - la Basilicata è stata protagonista di una iniziativa dedicata "all'Oscar Italiano del cicloturismo" - che si terrà a Matera dal 2 al 4 giugno - alla quale ha partecipato, tra gli altri, il Ministro del turismo, Massimo Garavaglia. Per il ministro, l'Italia pronta a "raddoppiare il fatturato indotto dal cicloturismo, ora a oltre quattro miliardi di euro, e avvicinarsi al fatturato dei paesi europei".

Commentando l'appuntamento materano del prossimo giugno, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha detto che "la Basilicata è felice di ospitare un evento nazionale in grado di sposare la promozione del territorio con la sostenibilità ambientale. La nostra è una regione immersa nel verde con paesaggi suggestivi e incontaminati da scoprire a piedi o sulle due ruote per gustare i suoi profumi, i suoi suoni, e vivere un'esperienza unica", ha concluso Bardi. (ANSA).