Sviluppo Basilicata, Ferrandina-Matera "il primo risultato"

(ANSA) - POTENZA, 13 APR - L'approvazione del progetto esecutivo del tratto ferroviario Ferrandina-Matera "è solo il primo importante risultato raggiunto" sul potenziamento del sistema ferroviario lucano: lo ha detto a Potenza, l'assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata, Donatella Merra, incontrando una delegazione dell'Associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno e delle aree interne (Svimar) e alcuni rappresentati degli enti locali.

Durante l'incontro - è scritto in una nota dell'ufficio stampa della giunta regionale - si è anche discusso "dell'alta velocità e del potenziamento di assi strategici quali le tratte della "Salerno-Reggio Calabria" e della "Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto".

"È stato utile - ha spiegato Merra - incontrare un'associazione che da alcuni mesi si sta impegnando per il miglioramento del trasporto ferroviario e che sta mostrando un importante livello di approfondimento. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) ha previsto finanziamenti per la realizzazione di grandi opere. Secondo la Svimar però - ha sottolineato l'esponente della giunta lucana - occorrono riflessioni condivise per una strategia seria di sviluppo di medio e lungo periodo".

"Analoga efficienza dimostreremo anche sui collegamenti da e con le aree interne", ha assicurato Merra che ha poi raccolto la proposta delle parti di istituire un tavolo permanente sulla mobilità ferroviaria, per il monitoraggio specifico delle risorse del Pnrr per le infrastrutture ferroviarie, con "l'intento - conclude la nota - di coordinare gli sforzi comuni e raggiungere tutti gli obiettivi prefissati". (ANSA).