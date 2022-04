Pari opportunità: nessun sindaco donna in Comuni Materano

(ANSA) - POTENZA, 13 APR - Non c'è nessun sindaco donna nei 31 Comuni della provincia di Matera, sono invece 18 quelle che guidano le amministrazioni comunali dei 100 Comuni del Potentino: lo ha detto oggi a Potenza la consigliera regionale di parità di Basilicata, Ivana Pipponzi, fornendo i dati della prima indagine conoscitiva sulle "quote di genere nei Comuni lucani".

Alla presentazione dello studio ed al successivo dibattito, hanno partecipato i presidenti delle Province di Potenza e Matera, Rocco Guarino e Piero Marrese, la consigliera regionale Dina Sileo, il presidente dell'Anci Basilicata, Andrea Bernardo, e diverse amministrartici locali.

L'analisi, che inquadra la rappresentanza femminile nelle amministrazioni comunali al 30 marzo del 2021, ha distinto i Comuni con meno di tre mila abitanti e quelli con un numero maggiore per i quali - ha spiegato Pipponzi - si applica la cosiddetta legge Delrio, "secondo la quale, la presenza del sesso meno rappresentativo non deve essere inferiore al 40 per cento dei componenti dell'organo collegiale". (ANSA).