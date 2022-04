Comuni: Matera, aggiudicati lavori Parco piazza Visitazione

(ANSA) - MATERA, 13 APR - Sono stati assegnati i lavori per la realizzazione del Parco intergenerazionale di piazza della Visitazione, a Matera, che diventerà "ciò che attualmente non è, un 'luogo' al servizio dei cittadini, del centro storico, dei viaggiatori, all'insegna della socialità all'aria aperta, della convivialità, dello sport, della sostenibilità": lo ha annunciato il sindaco, Domenico Bennardi.

I lavori saranno avviati "presto, probabilmente già entro l'estate", e si concluderanno "entro il 31 dicembre 2023": i fondi sono europei, messi a disposizione della Regione, per un ammontare pari a quasi undici milioni di euro.

Bennardi ha sottolineato che "rimane l'impianto originale del progetto come parco intergenerazionale con parcheggio interrato di 250 posti auto destinati prevalentemente ai residenti ma con una maggiore attenzione alla sostenibilità, alla socialità e all'innovazione". (ANSA).