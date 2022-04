Polizia: da Cpr Palazzo in un anno 633 ospiti rimpatriati

(ANSA) - POTENZA, 12 APR - Sono 633 i migranti rimpatriati in un anno dal Centro di permanenza per il rimpatrio di Palazzo San Gervasio (Potenza), riaperto nel febbraio del 2021 dopo alcuni lavori di ristrutturazione: il dato è stato reso noto stamani, a Potenza, dal questore, Antonino Pietro Romeo, durante la festa per i 170 anni dalla fondazione del Corpo.

Romeo ha sottolineato che il Cpr di Palazzo San Gervasio ospita 128 migranti rispetto ai 40 di prima della ristrutturazione: il dato sui rimpatri eseguiti in un anno è stato tra i migliori registrati nelle strutture di tale genere in Italia. Nell'ultimo anno, in provincia di Potenza la Polizia ha arrestato 105 persone ne ha denunciate 457, svolgendo 2.702 servizi di ordine pubblico e di vigilanza. Le 5.033 pattuglie impiegate hanno controllato 16.675 persone e 29.031 veicoli, rilevando 641 infrazioni al Codice della strada. Sono stati eseguiti 1.756 interventi a seguito di telefonate al 113. La Polizia stradale ha impiegato 5.197 pattuglie, che hanno rilevato 19.614 infrazioni al Codice della strada, decurtando 24.711 punti dalle patenti. La Polizia ferroviaria ha identificato 12.196 persone, quella postale e delle comunicazioni ha ricevuto 755 denunce e ha monitorato 421 spazi virtuali. Al termine della cerimonia sono stati consegnati decine di riconoscimenti al personale che si è distinto in servizio. (ANSA).